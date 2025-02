Umfrage in Senden und Illertissen: Gehen Sie ins Wahllokal oder nutzen Sie die Briefwahl?

Am 23. Februar wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Wer da verhindert ist, kann per Briefwahl seine Stimme abgeben. Sie wurde zur Bundestagswahl 1957 eingeführt, um die „Allgemeinheit der Wahl“ sicherzustellen, also auch nicht mobilen Menschen unkomplizierte Lösungen zu bieten. Inzwischen wird die Alternative zur Wahlurne immer beliebter. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Bevorzugen Sie Briefwahl oder den Urnengang?

