Illertissen/Senden

06:15 Uhr

Umfrage: Wofür sind Sie Ihrer Mutter besonders dankbar?

Plus Der zweite Sonntag im Mai ist traditionell der Tag, an dem die Mütter gewürdigt werden. Wir haben mit Passanten in Illertissen und Senden darüber gesprochen.

Von Regina Langhans

Am Sonntag ist Muttertag. Traditionell gehört im deutschsprachigen Raum der zweite Mai-Sonntag den Müttern. Vor über 100 Jahren hat sich ein solcher Gedenktag überall in der westlichen Welt – wenngleich nicht überall mit demselben Datum – etabliert. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wofür danken Sie Ihrer Mutter ganz besonders?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .