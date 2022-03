Senior fährt in Illertissen auf Gegenfahrbahn

Am Donnerstagabend kommt ein 80-jähriger Mann in Illertissen auf die Gegenfahrbahn und rammt ein geparktes Auto. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 80-Jähriger ist in Illertissen in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem geparkten Auto kollidiert. Laut Polizeiinspektion Illertissen war er am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Behringstraße unterwegs. Warum er von seiner Spur abkam ist unklar.

Der Autofahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. (AZ)