Senior will Ersatzheizung mit Holz befeuern: Keller unter Wasser

Weil die Ölheizung in seinem Wohnhaus in Illertissen kaputt ist, setzt ein Mann die Holzheizung in Gang. Damit startet eine Kette unglücklicher Ereignisse.

Ein Defekt an einer Heizung hat am Mittwochabend in Illertissen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei befeuerte ein betagter Senior im Keller seines Wohnanwesens eine Holzheizung. Das Haus wird eigentlich mit einer Ölheizung geheizt. Diese war jedoch aufgrund eines Defekts außer Betrieb, weshalb als Notlösung die Holzheizung genutzt werden sollte.

Der Mann entzündete deshalb Pressspanpellets und Holzscheite. Allerdings überhitzte so aus bislang unbekannten Gründen der Kessel. Ein Sicherheitsventil löste aus und leitete Wasser aus dem Heizsystem in einen dafür vorgesehenen Schacht. Dieser war mit einer Pumpe gesichert, welche das Wasser in den Außenbereich befördern sollte. Diese Pumpe war allerdings nicht eingesteckt und konnte so nicht arbeiten. Der Heizkeller lief deshalb voller Wasser. Die Feuerwehr Illertissen konnte das Wasser absaugen. So entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. Zur Prüfung der Heizanlage wurde ein Installateur hinzugezogen. (AZ)