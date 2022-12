Senior wird bei Diebstahl in Supermarkt erwischt

Ein 83-Jähriger steckt in einem Supermarkt in Illertissen mehrere Artikel ein und entfernt deren Etiketten. Ein Angestellter beobachtet ihn dabei.

In Illertissen ist am Montagnachmittag ein 83-Jähriger in einem Supermarkt am Saumweg beim Ladendiebstahl erwischt worden. Ein Angestellter beobachtete nach Angaben der Polizei, wie der Senior im Verkaufsraum diverse Etiketten von Kleidungsstücken und Nahrungsmitteln entfernte und die Ware einsteckte.

Die Artikel hatten einen Gesamtwert von mehr als 210 Euro. Anschließend ging der Mann an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von dem Mitarbeiter gestellt und ins Büro gebeten. Der ältere Mann machte gegenüber der Polizei keine Angaben zu seinem Motiv. Hinweise auf Altersarmut ergaben sich dem Polizeibericht zufolge nicht. Gegen den 83-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)