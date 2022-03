Seniorin wird auf Supermarktparkplatz umgefahren

Eine 79-Jährige ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Illertissen verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte sie übersehen.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Freitagvormittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Illertissen ereignet. Eine 70-jährige Autofahrerin hatte ihren Wagen zurückgesetzt, um in eine Parklücke einzufahren zu können. Sie übersah dabei jedoch eine 79-jährige mit Einkaufswagen, die sich hinter dem Auto befand.

Die Frau wurde vom Fahrzeug erfasst und fiel zu Boden. Hierbei wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankhaus gebracht werden. Am Auto entstand nach Polizeiangaben kein Sachschaden. (AZ)