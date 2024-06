Serenade in Jedesheim wegen Witterung verschoben

Aufgrund der schlechten Wetterprognose wird die für das Wochenende geplante Serenade – "Hoffnung, Träume, Sehnsucht" im Pfarrgarten Jedesheim verschoben. Einen neuen Termin will der Gesangverein Jedesheim so bald wie möglich bekannt geben. Vorgesehen war das Konzert für Samstagabend mit einem Ausweichtermin am Sonntag. Beides muss nun aber ausfallen. (AZ)