Serie von Wasserrohrbrüchen in Illertissen: Was steckt dahinter?

Eine Reihe von Rohrbrüchen hat sich in Illertissen ereignet. Bauhofarbeiter waren am Dienstagvormittag in der Auer Straße am Werk, um einen großen Wasserrohrbruch zu reparieren, damit die Anwohner möglichst schnell wieder Wasser bekamen und die Straßensperrung beseitigt werden konnte.

Foto: Wilhelm Schmid