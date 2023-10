Sicherheitsfirma und Polizei hatten ein Auge auf die Gäste der Musiknacht

Plus Auch die beauftragte Sicherheitsfirma ist zufrieden mit der Musiknacht in Illertissen. Chef Manfred Schug vom Unternehmen BuS hat aber Verbesserungsideen.

Besucher und Besucherinnen haben ihre Begeisterung über die gelungene Musiknacht in Illertissen zu Ausdruck gebracht, auch die Polizei hatte von keinen groben Ausfällen zu berichten. Nun zieht nun auch die beauftragte Sicherheitsfirma positive Bilanz. Ihr hatte die Stadt Illertissen das Hausrecht auf dem Gelände und den Straßen während der Veranstaltung übertragen, sodass sie auch den Überblick hat.

Als Geschäftsführer des Detektiv- und Sicherheitsunternehmens BuS in Altenstadt resümiert Manfred Schug: „Die Illertisser Musiknacht war wieder eine tolle Veranstaltung, die weit über die Grenzen der Stadt Zulauf fand.“ Aus seiner Sicht hat die Zusammenarbeit mit der Polizei, Bürgermeister Jürgen Eisen und Kulturreferentin Susanne Schewetzky sehr gut funktioniert.