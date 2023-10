Illertissen

vor 2 Min.

Sie sind das neue Führungsteam der Illertisser Polizei

Plus Alexander Kurfürst, der Leiter der Polizeiinspektion Illertissen, und sein Stellvertreter Steffen Maresch haben bereits in Weißenhorn eng zusammengearbeitet.

Von Jens Noll

Schon in seinen ersten Tagen an der neuen Dienststelle musste Steffen Maresch einen Einsatz leiten, der Neuland für ihn war. In der ersten Runde des DFB-Pokals empfing der FV Illertissen am 13. August Fortuna Düsseldorf im Vöhlinstadion. "Mit Fußballeinsätzen hatte ich bis dato keine Erfahrung", sagt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Illertissen. Der Dienststellenleiter Alexander Kurfürst hatte in der Zeit Urlaub. Maresch meisterte die Herausforderung.

Kurfürst ist seit dem Frühjahr, wie berichtet, Chef der Illertisser Polizei, sein Vorgänger Franz Mayr ist in den Ruhestand gegangen. Mit seinem Stellvertreter Steffen Maresch bildet Kurfürst nun das neue Führungsteam der Dienststelle, an der insgesamt 40 Beschäftigte arbeiten. "Wir wollen die gute Arbeit, die unsere Vorgänger geleistet haben, fortsetzen", sagt er. Dass sich beide schon vorher kannten, hat Maresch nach eigenen Angaben den Einstieg in Illertissen erleichtert.

