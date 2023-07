Slipped Disc hatten mit Ersatzmann Spaß im Sperrbezirk

Wenige Stunden vor dem Live-Auftritt am Illertisser Marktplatz fällt der Sänger mit Grippe aus. Doch gemeinsam mit den Organisatoren findet sich eine Lösung.

Wie bereits im vergangenen Jahr rockten die fünf Jungs von Slipped Disc den Marktplatz in Illertissen. Beim Konzert von Live im Sperrbezirk begeisterten Robert Hartmann (Schlagzeug), Rudi Kögler (Gesang, Bass, Gitarre), Volker Bender (Gitarre) Herbert Schex (Gitarre) und Helmut Escher (Gesang und Keyboard) das Publikum. Dabei hatte das Konzert noch am Samstag in der Früh plötzlich "auf der Kippe" gestanden - denn zwei Mitglieder der Band, unter anderem ein Sänger, waren quasi über Nacht mit Grippe und fehlender Stimme angeschlagen.

Dank des Organisationsteams um Susanne Schewetzky und Henning Tatje wurde mit Michael Reiber ein zusätzlicher Sänger organisiert, der auch spontan zugesagt hatte. So blieb die Band nur wenig Zeit, um sich abzustimmen. Eine knappe Stunde "Probe-Soundcheck" musste reichen, dann ging es pünktlich um 19 Uhr los. Und die Zuhörer hatten den Eindruck, dass die Band und der Sänger nicht erst seit wenigen Stunden kennen. Und so konnten alle Besucher mit Classic Rock Songs aus den 70er und 80-er Jahren feiern bis nach der letzten Zugabe von Deep Purple mit "Smoke on the water".

Letztes Wochenende im Sperrbezirk Illertissen steht bevor

Beste Vorarbeit also für die Stadtkapelle Illertissen und ihren Sperrbezirk-Auftritt am Sonntagabend. Am kommenden Wochenende geht der Sperrbezirk dann in die fünfte und letzte Runde: Die Donau4Musikanten sind am Freitag dran, mit The Fabulous and the John Happyflash Brass Section Band klingt die Konzertreihe am Samstag mit einer echten Party aus. (AZ)