SMS-Betrug: Angebliche Tochter fordert Geldüberweisung

Eine Meldung der Bank hält eine 68-Jährige im letzten Moment ab, viel Geld an einen Betrüger zu überweisen. Dieser kontaktierte sie über einen Messengerdienst.

Eine 68-Jährige aus Illertissen hat am Montagmittag eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter über einen Messangerdienst erhalten. Laut Polizeiangaben sprach der Betrüger die ältere Frau in der Nachricht mit "Mama" an, weshalb sie davon ausging, dass es sich beim Absender um ihre Tochter handelt. Der Täter spielte der 68-Jährigen vor, dass das alte Handy kaputt sei und deshalb eine neue Telefonnummer existieren würde. Außerdem wäre aufgrund des Gerätewechsels derzeit kein Zugriff auf das eigene Konto möglich. Zudem stünden dringende Überweisungen an.

Ältere Dame fällt beinahe auf Betrugsmasche herein

Als sie dann knapp 2500 Euro auf das angegebene Konto überweisen wollte, erhielt sie eine Warnmeldung von ihrer Bank, die wegen des auffälligen Empfängerkontos zur Stornierung der Überweisung riet. So wurde die Frau auf den Betrug aufmerksam gemacht und kontaktierte daraufhin ihre Tochter. Im Anschluss zeigte die Geschädigte den Fall bei der Polizei an. Ein finanzieller Schaden entstand dadurch nicht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch