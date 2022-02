Illertissen

vor 17 Min.

So bekommen Familien in Illertissen einen Kitaplatz

Ab Ende Februar können sich Familien auf digitalem Weg für einen Kitaplatz in Illertissen anmelden.

Die Stadt Illertissen bietet ein Online-Portal für die Anmeldung in einer der städtischen Kitas an. Was Eltern dabei beachten müssen.

Die Stadt Illertissen setzt bei der Kita-Anmeldung auf ein digitales System: Familien können sich ab Ende Februar online für einen Betreuungsplatz anmelden. Außerdem werden über die Internetseite auf die häufigsten Fragen von Eltern beantwortet. "Als familienfreundliche Kommune möchten wir den Weg zur optimalen und bedarfsgerechten Kinderbetreuung erleichtern", so Julia Pöllmann, die im Rathaus unter anderem für die Kindertagesstätten zuständig ist. Mit der Anwendung "Kitaplatz-Bedarfsanmeldung" können die Familien online im Bürgerserviceportal ihren Bedarf für einen Kinderbetreuungsplatz vormerken. Zu finden ist der kostenlose Service unter www.buergerserviceportal.de/bayern/illertissen/bsp_kita_anmeldung oder unter www.illertissen.de/kita. Anmeldeportal für Kitaplatz ist ab 21. Februar freigeschaltet Das Anmeldeportal wird ab Montag, 21. Februar, freigeschaltet. Dann haben die Familien einen Monat Zeit, ihre Kinder für die Illertisser Kindertageseinrichtungen im Kindergartenjahr 2022/2023 anzumelden. Das Eingangsdatum der Anmeldung sei dabei nicht relevant, so Pöllmann. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, nur die Bedarfsanmeldungen berücksichtigt werden können, welche über die online Kitaplatz-Bedarfsanmeldung eingehen. Weitere Informationen über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen und Träger in der Stadt und den Stadtteilen gibt es unter www.illertissen.de/kindertageseinrichtungen. Antworten auf die häufigsten Fragen zur Anmeldung gibt es ebenfalls im Bürgerserviceportal. Sollten noch weitere Fragen auftauchen, beantworten diese im Rathaus Karin Römer oder Julia Pöllmann (Telefon 07303/172-46 oder -43). Im Zeitraum zwischen 21. März und 18. April werden dann die Kitaplätze für das kommende Kindergartenjahr durch die Fachkräfte vergeben, ab dem 19. April bekommen die Familien schriftliche Rückmeldung über die Platz-Zuteilung. Innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Zusage müssen die Familien dann bestätigen, ob sie den Platz annehmen. Anschließend finden dann die Vertragsunterzeichnung und das Erstgespräch in der Betreuungseinrichtung statt. (AZ)

Themen folgen