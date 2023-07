So funktioniert Illertissens neues Örtchen

Das öffentliche WC am Marktplatz kann demnächst genutzt werden. In den beiden Toiletten steckt eine ganze Menge Technik.

Für die Konzerte von "Live im Sperrbezirk" hat es nicht mehr ganz gereicht - auch am bevorstehenden letzten Konzertwochenende auf dem Illertisser Marktplatz steht den Besucherinnen und Besuchern vorerst nur ein Toilettenwagen zur Verfügung. Aber ab dem 1. August ist es dann so weit: Die neue WC-Anlage am Marktplatz in Illertissen ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Susanne Schewetzky von der Stadtverwaltung erklärt, warum es etwas länger gedauert hat bis zur Eröffnung: "Das WC ist zwar bereits betriebsbereit, allerdings hatte unser Bauhof erst noch den Zugang zum WC entsprechend hergerichtet und gepflastert. Ebenso muss der Zaun hinter der neuen Anlage zur Bischof-Ulrich-Grundschule wiederhergestellt werden."

Neue Toilette in Illertissen hat nicht rund um die Uhr geöffnet

Die öffentliche WC-Anlage verfügt über zwei Unisex-Toiletten – davon ist eine behindertengerecht. Die WC-Brillen wie auch der Boden der Toilette sind selbstreinigend. Außerdem verfügt die Anlage über eine Enthärtungsanlage und LEDs im Eingangsbereich unter dem Vordach sorgen für eine gute Beleuchtung. Der Zugang zur Toilette wird allerdings nicht rund um die Uhr möglich sein: Sie wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert und zunächst nur von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends geöffnet. Finanziert hat die Stadt das Ganze mit Mitteln aus dem Förder-Programm „EU-React“. (AZ)