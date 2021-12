Illertissen

vor 50 Min.

So i(s)st Illertissen: Ein neues multikulturelles Kochbuch ist erschienen

Plus Was in der Vöhlinstadt so alles auf den Tisch kommt, ist jetzt in einem neuen Buch nachzulesen und nachzukochen.

Man nehme frische Zutaten, ein wenig Zeit fürs Kochen und lädt je nach Gusto die liebsten Freunde oder Familienmitglieder zum gemeinsamen Genießen ein - mehr braucht es nicht, das perfekte Rezept für ein gelungenes Essen. Wie unterschiedlich dabei die Geschmäcker sind und dass in Schwaben nicht immer nur Linsen mit Spätzle aufgetischt werden, stellt das neue Kochbuch der Stadt Illertissen unter Beweis.

