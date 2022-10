Illertissen

vor 17 Min.

So kämpft Illertissen gegen das Baumsterben an

Plus Bei einem Vor-Ort-Besuch lässt sich die bayerische Forstministerin Michaela Kaniber den Zustand des Auwaldes erklären. Warum Illertissen eine Vorreiterrolle einnimmt.

Von Jonas Klimm

Zwischen jungen Eschen im Illertisser Auwald steht in dieser Woche die bayerische Forstministerin Michaela Kaniber zusammen mit der Landtagsabgeordneten Beate Merk und Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen (alle CSU). Auf Einladung von Merk will sich die Ministerin ein Bild von einem Projekt machen, welches das Eschentriebsterben in der Region abfedern soll. In Illertissen greifen Förster hierfür auf ein spezielles Verfahren zurück.

