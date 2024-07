So kam der Foodtruck an den Auer Badesee und diese neuen Pläne gibt es bereits

Dass am Auer Badesee seit 1. Mai ein Imbisswagen steht, ist einer Visitenkarte zu verdanken. Lange war unsicher, ob es dort in diesem Sommer ein gastronomisches Angebot geben würde. Der alte Kiosk-Container war baufällig und konnte nicht weiterverwendet werden: Feuchteschäden, verfaulter Boden, verlebte Ausstattung im Innenraum. Nun steht an der Liegewiese unweit des Spielplatzes ein umgerüsteter, alter blauer Lastwagen. Seine Betreiberinnen haben einen Vertrag bis zum Ende der Badesaison geschlossen und wollen danach Illertissens Innenstadt beleben.

