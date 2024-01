Wie das Nautilla nach dem Umbau aussehen könnte

Plus Die Planungen für die Nautilla-Sanierung stehen ganz am Anfang. Ideen für die neue Gestaltung gibt es schon jetzt. Sie könnte auf ein Erfolgskonzept aufbauen.

Hier orangefarbene Fliesen, da mediterrane Ocker-Optik, dort rustikales Holz. Wer im Illertisser Nautilla unterwegs ist, sieht einen Stilmix aus Farben und Formen. Immer wieder hat es kleine Umbauten, Veränderungen und Ergänzungen gegeben, gestaltet wurden die stets nach dem Trend der jeweiligen Zeit. Oder, wie Axel Siewert formuliert: "Jeder Geschäftsführer hat sich verwirklicht." Vor etwas mehr als einem Jahr hat er diese Aufgabe übernommen – und bekommt besonders viel Gelegenheit, das Nautilla neu zu gestalten. Ideen gibt es bereits.

Mitte Dezember hat der Stadtrat in einem Grundsatzbeschluss festgelegt, dass die 1992 eröffnete Freizeitanlage umfangreich saniert wird. Zuletzt waren Instandhaltungsmaßnahmen nötig, die im jährlichen Durchschnitt knapp 300.000 Euro kosteten. Nun laufen Planungen für ein Konzept, das mindestens 15 Jahre weiteren Betrieb ermöglichen und die Anlage zugleich attraktiver machen soll. Noch maximal zwei bis drei Jahre lang kann das Bad ohne Sanierung noch betrieben werden, für die Arbeiten werden rund anderthalb Jahre veranschlagt.