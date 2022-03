Illertissen

So lief der erste Einsatz vom neuen Feuerwehrhaus aus

Die Feuerwehr Illertissen hat ihr neu gebautes Feuerwehrhaus am Ahornweg jetzt bezogen. Der erste Einsatz folgte wenige Stunden später.

Plus Acht Stunden nach dem Umzug gab es die erste Alarmierung im Ahornweg in Illertissen. Wie die Fahrzeugkolonne der Feuerwehr umgezogen ist, zeigen wir im Video.

Von Wilhelm Schmid

Am Freitagabend um 18 Uhr rückten sämtliche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Illertissen zum wirklich letzten Mal vom Gerätehaus hinter dem Rathaus aus: In Kolonnenfahrt, mit Blaulicht und Horn, ging es über die Vöhlinstraße und die Unterrother Straße hinauf zum neuen Standort am Ahornweg. Dort wurden die Fahrzeuge auf ihren neuen Stellplätze eingeparkt und die gesamte Mannschaft belegte ihre Spinde im Umkleideraum. Genau acht Stunden später, um zwei Uhr nachts, wurde zum ersten Einsatz vom Ahornweg aus alarmiert.

