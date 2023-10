So lief die Musiknacht in Illertissen aus Sicht der Polizei

Nach drei Jahren Pause fand die Musiknacht in Illertissen erstmals wieder statt. Hat das neue Sicherheitskonzept funktioniert?

Die Musiknacht Illertissen ist in der Nacht zum 3. Oktober erstmals wieder über die Bühne gegangen. Diesmal hatten sich Veranstalter und Polizei auf neue Spielregeln geeinigt, nachdem es bei der vorigen Auflage zu Problemen in der Innenstadt gekommen war. Am Tag danach zieht die Polizei Bilanz. Insgesamt verlief die gut besuchte Veranstaltung demnach äußerst friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Nicht alle Besucher und Gastronomen haben sich aber in dieser Nacht an die Vorgaben gehalten.

In der für die Jahreszeit äußerst ungewöhnlich warmen Nacht feierten im Stadtbereich Illertissen mehrere tausend Besucher sehr ausgelassen und friedlich, heißt es im Polizeibericht. An insgesamt 18 Lokalitäten in der Stadt wurden Musikdarbietungen angeboten. Die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Illertissen, sowie Beamte unterstützender Dienststellen, zeigten im Stadtbereich offene Präsenz, überwiegend durch Fußstreifen. So seien kleinere Streitigkeiten zwischen Personen sofort erkannt und in allen bekannt gewordenen Fällen umgehend unterbunden werden.

Für die Musiknacht in Illertissen galten neue Sicherheitsregeln

Die Stadt hatte angesichts der Sicherheits- und Ordnungsstörungen bei der Veranstaltung im Jahr 2019 eine Verordnung für die Durchführung der Musiknacht erlassen. Darin wurde die Sperrzeit auf 2 Uhr festgelegt, außerdem wurde das Mitbringen und der Konsum von Alkohol außerhalb der Lokale und teilnehmenden Einrichtungen verboten, Glasflaschen und Gläser durften in der Innenstadt nicht mitgebracht werden. Ein professioneller Sicherheitsdienst war unterwegs und kümmerte sich um die Einhaltung und Durchsetzung der Verordnung.

38 Bilder So vielfältig war die Illertisser Musiknacht Foto: Alexander Kaya

Gegen 22.15 Uhr beobachtete eine Streife einen 16-jährigen Mann beim Rauchen eines Joints. Der Joint wurde sichergestellt und der Minderjährige einem Erziehungsberechtigten übergeben. Um 0.30 Uhr geriet eine zehnköpfige Personengruppe in einen Streit, der jedoch durch das schnelle Einschreiten mehrerer Polizeistreifen beendet werden konnte, noch bevor es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam. Wenig später, gegen 0.40 Uhr, kontrollierte eine weitere Streife einen 26-jährigen Mann, der ein verbotenes Einhandmesser dabeihatte. Dieses wurde sichergestellt.

Um 1.35 Uhr geriet ein Paar im Bereich des Bahnhofes in einen Streit, den die hinzugerufene Streife beendete. Einem Mann, den die Streife gegen 2.25 Uhr schlafend und stark alkoholisiert in seinem Auto vorfand, nahmen die Polizisten den Fahrzeugschlüssel vorübergehend weg. Und gegen 2.40 Uhr konnte eine Streife der Polizei noch einer Frau helfen, deren Freundin eine Panikattacke hatte. Die vor Ort befindlichen Rettungssanitäter wurden hinzugerufen und versorgten die Frau medizinisch, sodass sich ihr Zustand rasch stabilisierte.

Polizei stellt Verstöße bei Gastronomen der Musiknacht fest

Der Sicherheitsdienst, aber auch die Polizeibeamten, stellten allerdings in einigen Fällen fest, dass sich ein Teil der Gastronomen nicht an das Flaschenverbot hielt. Außerdem hatten sich mehrere Gastwirte nicht an die Sperrzeit gehalten und ihren Betrieb nicht um 2 Uhr eingestellt. Mit allen betreffenden Gastronomen wurde persönlich gesprochen, so die Polizei. In zwei Fällen zeigten sich die Verantwortlichen wenig einsichtig. Zusammen mit der Stadt Illertissen wird hier die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens geprüft. Der polizeiliche Einsatz war gegen 3 Uhr zu Ende. (AZ, rjk)