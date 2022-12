So retteten drei Illertisser Sänger das schwäbische Liedgut

Plus Vor 50 Jahren wurde der Illertisser Dreigesang gegründet. Das Anliegen der Sänger hat viele inspiriert. Zum Jubiläum ist das Trio wieder im Radio zu hören.

1972 war ein Jahr, in dem alles modern sein sollte. Wer damals Altüberliefertes wieder populär machen wollte, brauchte Mut. Und genau diesen zeigten in Illertissen der Bäckermeister Michael Pickl, der Augenoptiker- und Hörgeräteakustikermeister Paul Ludwig und der Bankdirektor Fritz Unglert: Sie gründeten vor 50 Jahren den Illertisser Dreigesang.