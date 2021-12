Illertissen

vor 47 Min.

So schwer kann die Suche nach bezahlbarem Wohnraum in Illertissen sein

Plus Sozialer Wohnraum ist meist nur begrenzt vorhanden, aber heiß begehrt. So auch im Raum Illertissen. Das zeigt das Beispiel einer alleinerziehenden Mutter.

Von Maximilian Sonntag

Wer heutzutage eine Wohnung sucht, hat es nicht immer leicht. Die Mieten in Großstädten wie München, Stuttgart oder Berlin sind in den vergangen Jahren stark gestiegen. Aber auch in der Region Ulm und Neu-Ulm wird es nicht einfacher, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Menschen, die verhältnismäßig wenig verdienen, haben es entsprechend schwer. Städte wie Illertissen oder Neu-Ulm investieren in den Bau von Sozialwohnungen. Nicht jeder, der wenig verdient, hat darauf aber einen Anspruch, wie ein Fall aus der Region zeigt.

