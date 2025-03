So soll das Kolleg der Schulbrüder nach der Sanierung aussehen – und diese Frage ist noch offen

Das Kolleg der Schulbrüder muss samt der für viele öffentliche Veranstaltungen genutzten Kollegsaula saniert werden, Kosten in Höhe von voraussichtlich etwa 45,3 Millionen Euro plant das Schulwerk der Diözese Augsburg dafür ein. Bis Ende 2027 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die Stadt Illertissen beteiligt sich an den Kosten für die Ausstattung der Aula. Wie das Schulgebäude und die Außenanlagen künftig aussehen sollen, stellte Schulwerksdirektor Peter Kosak am Donnerstagabend im Stadtrat vor. Eine Entscheidung fällt in einem Monat.

