So sollen sich Ortsmitte und Ortsdurchfahrt von Tiefenbach verändern

Plus In Tiefenbach wird nicht nur die Straße erneuert: Die alten Linden bleiben, die Haltestellen werden barrierefrei, Grünflächen kommen dazu. Eine Frage ist offen.

Der Zustand der Ortsdurchfahrt von Tiefenbach ist schlecht, die Asphaltschicht ist nach den Worten von Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen teilweise nur drei Zentimeter dick: "Danach kommt nichts." Mehr als 15 Jahre nach dem ersten Anlauf will die Stadt die Sanierung nun endgültig angehen. Kosten in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro dürften dafür anfallen. Doch bevor es losgeht, müssen einige zentrale Fragen geklärt werden. Es geht um optische Aspekte, aber auch um Verkehrssicherheit.

Bereits vor fünf Jahren hat die Stadt Fördermittel für eine dörfliche Neugestaltung der Randbereiche der Graf-Kirchberg-Straße beantragt und kann damit rechnen, dass 35 Prozent der dafür anfallenden Kosten bezuschusst werden. Um das Geld zu bekommen, ist aber mehr nötig als kleine Eingriffe entlang der Straße, schilderte Bauingenieur Alexander Schwindel, dessen Büro die Planung übernommen hat, im Illertisser Stadtrat. Unter anderem müssen die Grünflächen ausgeweitet werden, zusätzliche Büsche sind vorgesehen. Ausgebaut werden soll der Abschnitt ab kurz nach der Verkehrsinsel an der südlichen Ortseinfahrt bis zur Gabelung von Emershofener und Bubenhausener Straße. Die gestalterischen Veränderungen sind entlang der Graf-Kirchberg-Straße vorgesehen.