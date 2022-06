Illertissen

18:00 Uhr

So viele Auftritte gab es bei "Live im Sperrbezirk" in Illertissen noch nie

Lokal Noch mehr Musik, noch mehr Bands und noch mehr Termine: Die Veranstaltungsreihe in Illertissen ist wieder zurück. Das ist dieses Jahr alles geboten.

Von Rebekka Jakob

Ganz schön sommerlich sieht es auf dem Marktplatz in Illertissen ja schon aus: Liegestühle laden zum Ausruhen ein, der Wasserspielplatz unter dem Sonnensegel plätschert, und an den Sitzgelegenheiten aus Palettenmöbeln, die vor Kurzem aufgebaut wurden, wachsen die bunten Blumen um die Wette. Was fehlt jetzt noch? Live-Musik zum Beispiel. Die gibt es in den kommenden Wochen in Hülle und Fülle bei der Konzertreihe Live im Sperrbezirk - vorausgesetzt natürlich, das Sommerwetter spielt mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen