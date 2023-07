So viele Bands an einem Wochenende wie noch nie im Sperrbezirk

In der vierten Runde der Reihe Live im Sperrbezirk treten gleich vier Bands auf dem Marktplatz in Illertissen auf.

Die Konzertreihe Live im Sperrbezirk am Illertisser Marktplatz hat dieses Jahr einen Lauf: Bislang musste nur das allererste Konzert wetterbedingt ausfallen, alle anderen Open-Air-Abende konnten wie geplant stattfinden. An den Wochenenden strömten die Konzertbesucher auf den Marktplatz. Nun steht das vierte Wochenende der beliebten Reihe an - diesmal mit einem dicken Dreierpack an Konzerten.

Vier Bands und Kapellen an drei Tagen werden zwischen Freitag, 21. Juli, und Sonntag, 23. Juli, spielen. Blöff the monkey und Roxolution waren kurzfristig eingesprungen und teilen sich den Auftritt am Freitagabend. Samstag sind dann Slipped Disc dran. Und die Stadtkapelle Illertissen wird am Sonntag für Stimmung sorgen. Der Blick der Organisatoren Henning Tatje und Susanne Schewetzky geht dabei natürlich gen Himmel beziehungsweise in die Wetterkarten. "Es schaut sommerlich aus, allerdings mit einigen Gewitterrisiken - schauen wir mal, wie es wird", so Tatje.

Vereine kümmern sich um die Bewirtung

Unterstützung beim Bewirten der Besucherinnen und Besucher, die alle Konzerte bei freiem Eintritt genießen können, gibt es an diesem Wochenende von der TSV-Leichtathletikabteilung, der Krabbelgruppe Jedesheim, dem Team um Ayhan vom Eck und von der Stadtkapelle. Eine Woche später steht dann schon der Endspurt vom diesjährigen Sperrbezirk an: Mit den Donau4Musikanten (Freitag, 28. Juli) und The Faboulous and the John Happyflash Brass Selection Band (Samstag, 29. Juli) geht die Konzertreihe für diesen Sommer zu Ende. (rjk)