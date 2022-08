So war mein Praktikum bei der Illertisser Zeitung

Die 16-jährige Gina Wölfli hat eine Woche lang in die Arbeit der IZ-Redaktion hineingeschnuppert. Das hat sie dabei alles erlebt.

Wie funktioniert eigentlich die Arbeit in einer Redaktion? Realschülerin Gina Wölfli wollte das wissen - deshalb haben wir sie eingeladen, eine Woche bei der Illertisser Zeitung zu verbringen. Sie durfte den Redakteurinnen und Redakteuren nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch mitmachen. Wie sie die Woche in der IZ-Redaktion erlebt hat, lesen Sie hier.

Bei meinem einwöchigen Praktikum bei der Redaktion der Illertisser Zeitung konnte ich viel über die Aufgaben und die Arbeit einer Redakteurin lernen. Am ersten Tag bekam ich bereits einige Einblicke, wie der Alltag in einer Redaktion aussieht. Neben der Recherche über das Internet werden auch einige Telefonate geführt, um die nötigen Informationen für einen Artikel zu bekommen. Nach einigen telefonischen Befragungen konnte ich auch ein kurzes Gespräch vor Ort führen. Danach durfte ich mit Volontärin Laura Mielke an dem Bericht "Droht im Kreis Neu-Ulm in diesem Sommer noch eine Wespenplage?" mitschreiben.

Interviews, Polizeibericht und Newsletter: Das hat unsere Praktikantin erlebt

Neben Interviews per Telefon stehen auch Termine außerhalb der Redaktion an. So hatte ich die Möglichkeit am Dienstag bei dem Interview mit Alois Heinrich dabei zu sein, der die Silberdistel bekommen wird - das ist eine Auszeichnung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen für außergewöhnliches Engagement im Ehrenamt. Redakteurin Carolin Lindner hat dieses Interview geführt, bei dem ich einiges lernen konnte, wie so ein Gespräch ablaufen kann. Außerdem kommen Berichte der Polizei in die Zeitung, die zuvor entsprechend bearbeitet werden müssen. Eine weitere Aufgabe ist die Gestaltung eines Beitrags für den Newsletter. Hierbei wird eine kurze Zusammenfassung zu einem bereits veröffentlichten Text geschrieben, der dann an die Leserinnen und Leser verschickt wird.

Gina Wölfli Gina Wölfli Praktikantin Illertisser Zeitung August 2022 Foto: Laura Mielke

Zudem hatte ich die Möglichkeit, einen eigenen Artikel zu schreiben. Dafür habe ich am Mittwoch ein Interview geführt mit Brhana Abrham. Die Eritreerin bestand die praktische Kochprüfung im Juli 2022 in Bad Wörishofen mit 94 Punkten als Beste. Die Informationen, die ich dabei von ihr, sowie ihrem Chef, Markus Kreutle, erhalten hatte, habe ich am darauffolgenden Tag in einem Artikel festgehalten. Außerdem durfte ich auch helfen, Pressemitteilungen zu bearbeiten, zum Beispiel vom Tierheim.

Eine Woche bei der Illertisser Zeitung: Das ist die Bilanz von Gina Wölfli

In der Zeit meines Praktikums konnte ich die verschiedenen Aufgaben einer Redaktion durchlaufen und oft auch selber an Texten arbeiten. Für die Möglichkeit eines Praktikums sowie die Hilfe, die ich hierbei von der verantwortlichen Redakteurin Rebekka Jakob und den anderen Redakteuren und Redakteurinnen bekam, bin ich sehr dankbar, da ich viel über die Arbeit in einer Redaktion erfahren konnte. Das Praktikum war eine vielversprechende Möglichkeit, mehr über den Beruf zu lernen und sich ein Bild vom Arbeitsalltag einer Redakteurin zu machen. Mir hat die Woche in der IZ-Redaktion großen Spaß gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, einmal in diesem Beruf zu arbeiten.