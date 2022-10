Illertissen

18:15 Uhr

So will Illertissen den Radverkehr in der Stadt sicherer machen

Die Planungen für das Geh- und Radwegekonzept in der Dietenheimer Straße in Illertissen kommen voran.

Plus Auf der Strecke zum Schul- und Sportzentrum der Stadt stehen Veränderungen an. Jetzt müssen nur noch die Fördergelder fließen.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Vor allem morgens und mittags ist hier Rushhour: Wer ins Schulzentrum Illertissen, ins Nautilla, zur Vöhlinhalle, ins Stadion oder in einigen Monaten auch in die Halle des TSV Illertissen will, muss in der Regel über die Dietenheimer Straße fahren. Doch gerade für Radfahrer ist die Strecke dorthin nicht besonders sicher. Die Stadt Illertissen will das nun ändern. Ein Radverkehrskonzept von der Einmündung zur Memminger Straße bis zum Standort der neuen TSV-Halle ist im Stadtrat bereits vorgestellt worden, nun gab es noch mal eine Überarbeitung.

