Illertissen

12:00 Uhr

Sollen Tiere im Zirkus verboten werden? Was Illertisser dazu sagen

Plus In Illertissen dürfen Zirkus-Wildtiere nicht auftreten. Sollte deren Haltung in Deutschland generell verboten werden? Wir haben uns in Illertissen umgehört.

Von regina Langhans

Noch bis Sonntag gastiert der Moskauer Circus auf dem Festplatz in Illertissen. Die Besucher dürfen auf ein von internationalen Artisten gestaltetes Programm gespannt sein. Doch mindestens eine Nummer wird zum Bedauern der Zirkusleute fehlen: ihr Auftritt mit den Tigern in der Manege. Denn eine Satzung der Stadt Illertissen verbietet Wildtiere grundsätzlich. Daher wollten wir in unserer Umfrage in Illertissen von den Passanten wissen: Sollen Tiere im Zirkus verboten werden?

