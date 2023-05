Sonne und Spaß auf dem Frühjahrsmarkt in Illertissen

Ob im putzigen Olympia-Express nach Westernart – übrigens neu in Illertissen – oder beim Bungee-Jumping von oben herab, die zahlreichen Besuchenden konnten den Frühjahrsmarkt in Illertissen heuer richtig genießen. Sie strömten in die Illertisser Innenstadt, wo auch Läden und Lokale für den Verkauf Tür und Tor geöffnet hatten sowie Flohmarktstände das Angebot bereicherten. Charlene und Enrico Mai am Schalter für die Billets der kleinen Bummelbahn, die Alexander Heppenheimer gehört, freuten sich über das bunte Treiben. Bei schönstem Frühsommerwetter schienen alle Beteiligten auf ihre Kosten zu kommen.

Foto: Regina Langhans