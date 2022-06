Illertissen

vor 51 Min.

Spannung vom ersten Takt an: Musik von Mozart und Haydn erklingt in Illertissen

Maximilian Hornung hat bei seinem Auftritt mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester in der Festhalle des Kollegs in Illertissen begeistert und zum Dank ein abschließendes Solo angehängt.

Lokal Maximilian Hornung am Cello und das Südwestdeutsche Kammerorchester unter Leitung von Tim Handschuh geben ein gemeinsames Konzert im Kolleg.

Von Regina Langhans

Das Konzert mit Solocellist Maximilian Hornung aus der Region Augsburg und dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter Leitung von Timo Handschuh hat das Publikum in der Festhalle des Kollegs in Illertissen nicht enttäuscht. Mehr noch: Der Abend mit virtuosen Soli, rasanten Orchesterpassagen und gemeinsamem Schwelgen in Harmonien endete so hochmusikalisch, wie er begonnen hatte. Zum Dank für den Applaus von rund 400 Besucherinnen und Besuchern bot Hornung noch akrobatische Fingerkünste im Solospiel.

