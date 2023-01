Illertissen

Sparkasse plant in Illertissen mit dem Landratsamt als Ankermieter

Die Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen plant eine komplette Neugestaltung ihres Geländes mitten in Illertissen. Ankermieter im neuen Gebäudekomplex soll der Landkreis Neu-Ulm werden.

Plus Das Digitale Bürgerzentrum soll auf das Areal an der Hirschkreuzung in Illertissen kommen. Doch das ist noch lange nicht das Einzige, das sich dort ändern soll.

Von Rebekka Jakob

Drei Jahre ist es her, dass Thorsten Freudenberger erstmals die Idee von Digitalen Bürgerzentren ins Gespräch brachte - kurz vor seiner Wiederwahl zum Landrat hatte er die Service-Einrichtungen in Illertissen und Neu-Ulm erstmals angesprochen. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache - mit einem ganz konkreten Bauvorhaben der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen, das im Bauausschuss des Illertisser Stadtrats vorgestellt wurde - und dem Landratsamt als Ankermieter.

