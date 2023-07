Spatenstich: TTS-Gruppe investiert 24 Millionen Euro in Illertissen

Der Werkzeughersteller TTS will expandieren. In Illertissen erweitert die Firmengruppe ihren Standort um Platz zu schaffen für die Töchter Tanos und TTS Cleantec.

Mit einem modernen und nachhaltigen Neubau will die TTS-Gruppe am Standort an der Pionierstraße in Illertissen Wachstumsflächen schaffen, die das Unternehmen für die weitere Expansion der TTS-Tochterunternehmen Tanos und TTS Cleantec zeitnah benötigt. Dabei investiert die Gruppe kräftig: Rund 24 Millionen Euro sollen in das neue Büro- und Produktionsgebäude fließen. Damit unterstreiche die TTS-Gruppe erneut ihr Bekenntnis zum Standort Deutschland, erklärt das Unternehmen. Beim Spatenstich lobte auch der Illertisser Bürgermeister das wirtschaftliche Engagement der Holding vor Ort.

Das machen Tanos und TTS Cleantec

Auf einem Areal von insgesamt 11.000 Quadratmetern, das sich direkt an das bestehende Firmengelände anschließt, sollen im Rahmen einer geplanten Bauzeit von eineinhalb Jahren "großzügige Erweiterungsflächen" entstehen. Die damit erreichte Verdopplung der aktuellen Verwaltungs-, Produktions- und Logistikflächen soll die weitere Expansion der beiden Tochterfirmen Tanos und TTS Cleantec ermöglichen. Das machen die beiden Tochterfirmen laut TSS: "Als elementarer Teil der ganzheitlichen TTS-Systemlösungen produziert TTS Cleantec modernste Absauggeräte für die größte TTS-Konzernmarke Festool, während TANOS das renommierte Werkzeugkoffer- und Transportsystem "Systainer" entwickelt und vertreibt." Im bestehenden Gebäudekomplex seien aktuell rund 200 Mitarbeitende von TTS Cleantec und Tanos beschäftigt.

Die Gruppe wirbt auch mit Nachhaltigkeit. Der Neubau beinhalte eine nachhaltige Ausrichtung im Zuge des Effizienzgebäude-Standard EG40, heißt es. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes liefere eine Leistung von 750 Kilowatt Peak und produziere somit einen Großteil des benötigten Stroms selbst. Hinzu kommen eine moderne LED-Beleuchtungsanlage mit Präsenzmeldern und Tageslichtsensoren in den Innenräumen sowie acht E-Ladetankstellen auf den Kunden- und Mitarbeiterparkplätzen. Das neue Gebäude enthält das Umsetzungskonzept für eine knapp 7.800 Quadratmeter große Produktionshalle, sowie ein rund 2.840 Quadratmeter großes Bürogebäude mit hellen Arbeits- und Besprechungsräumlichkeiten. Der TTS-Vorstandsvorsitzende Sascha Menges betonte, dass hierbei auch erstmals eine großzügige Kantine für alle Mitarbeitenden des Standorts mit eingeplant ist.

Das sagt Bürgermeister Jürgen Eisen zum Neubau

Die TTS-Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Austel erläuterte während des Spatenstichs, dass man mit dem Neubau ein klares Zeichen für die künftige Ausrichtung eines Wachstumsbereichs setze. Festool gehöre zu den führenden Marken im Profi- und Handwerkersegment beziehungsweise in den Bereichen Elektrowerkzeuge und Absaugtechnik. Das Systainer-System von Tanos sei mit mehr als 35 Millionen verkauften Werkzeug- und Transportkoffern ebenfalls eine weltweit renommierte Marke. Bürgermeister Jürgen Eisen bekräftigte bei dieser Gelegenheit, dass sich eine Stadt nur gut entwickeln könne, wenn Arbeitsplätze vor Ort vorhanden seien und Gewerbesteuereinnahmen fließen. Daher bescheinigte er dem Erweiterungsbau auch eine große Bedeutung für die Stadt Illertissen. Ende 2024 soll der Neubau fertiggestellt sein und in Betrieb gehen.