Illertissen

vor 23 Min.

"Spaziergänge": Mit dem stillen Protest ist es in Illertissen vorbei

Plus Knapp 800 Menschen laufen durch Illertissen, um ihren Ärger über die Corona-Maßnahmen kundzutun. Der örtliche Polizeichef stellt eine Veränderung fest.

Von Jens Noll

Aus einzelnen kleinen Gruppen formiert sich ein langer Protestmarsch. An der Ulmer Straße in Illertissen zeigen die "Spaziergänger" an diesem Sonntagnachmittag wieder deutlich Präsenz. In einem langen Zug laufen die Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen auf dem Gehweg in Richtung Norden. Trillerpfeifen sind zu hören, Tröten und Rätschen. Ziemlich weit vorne ist eine Frau mit Trommeln. Lautstark grüßen sich die entgegenkommenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Straße hinweg, nachdem der vordere Teil des Zugs am Kreisverkehr Ulmer Straße/Saumweg die Straßenseite gewechselt hat und bereits wieder auf dem Weg Richtung Innenstadt ist. Ein Mann sagt: "Ich habe den Eindruck, es werden jedes Mal mehr." Doch sein Eindruck täuscht. Eine Woche zuvor waren wohl deutlich mehr "Spaziergänger" in Illertissen unterwegs.

