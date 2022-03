Illertissen

vor 33 Min.

"Spaziergänger" durften diesmal von Illertissen bis Bellenberg laufen

Plus Das Landratsamt hatte die erlaubte Wegstrecke für die unangemeldete Demo am Wochenende ausgeweitet. So verlief die Aktion am Sonntag in Illertissen.

Von Rebekka Jakob

Der erneute Corona-Protest in Illertissen am Sonntag ist nach Angaben der Polizei ohne Zwischenfälle verlaufen. Anders als in der Woche zuvor, als die Teilnehmenden gegen die Auflagen des Landratsamts verstoßen hatten, habe es diesmal nichts zu beanstanden gegeben. Anwohner in Illertissen sind trotzdem unzufrieden.

