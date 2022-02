"Spaziergänger" in Illertissen behindern den Verkehr

Die nicht angemeldete Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen fiel diesmal durch mehr Lautstärke auf. Außerdem musste die Polizei den Verkehr regeln.

Bislang hatte die Polizei bei den nicht angemeldeten "Spaziergängen" in Illertissen immer davon gesprochen, dass es zu keinen Behinderungen durch die Demonstranten gekommen sei. Das war am vergangenen Sonntag offenbar anders: Die "Spaziergänger" machten mit Musikinstrumenten lautstark auf sich aufmerksam und behinderten immer wieder den Verkehr.

An dem nicht angemeldeten Zusammentreffen von Gegnern der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen nahmen nach Angaben der Polizei etwa 650 Personen teil. Die Szene traf sich zunächst in kleineren Gruppen auf diversen Plätzen in Illertissen und formierte sich schließlich zu einem Aufzug entlang der Staatsstraße 2031, also im Bereich der Ulmer Straße. Während des „Spaziergangs“ taten die Protestierenden mit Trillerpfeifen, Tröten, Trommeln und einer Trompete ihrem Unmut kund, berichtet die Polizei.

Corona-Demo: Verkehrsbehinderungen durch die "Spaziergänger" in Illertissen

Die Teilnehmer liefen nach Angaben der Polizei auf den Gehwegen zunächst in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr Saumweg. Dort querte der Aufzug die Staatsstraße und bewegte sich wieder gen Süden. An der Hirschkreuzung machten die „Spaziergänger“ erneut kehrt. Anschließend ging es wiederum in Richtung Norden und es erfolgte eine nochmalige Runde entlang der Staatsstraße. An der Hirschkreuzung beendete ein Großteil der Teilnehmer schließlich den Protest. Etwa 300 Personen hätten sich später noch zum Marktplatz aufgemacht, wo sie in Kleingruppen herumstanden.

Während des Aufzugs sei es zu kleineren Verkehrsbehinderungen gekommen, berichtet die Polizei weiter, da auf der Staatsstraße ein großes Verkehrsaufkommen herrschte. Die polizeilichen Einsatzkräfte mussten deshalb immer wieder den Verkehr regeln. Nach knapp zwei Stunden war die Protestaktion beendet. Die Versammlung verlief durchwegs friedlich, so die Polizei. (AZ)