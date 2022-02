Illertissen

"Spaziergänger" marschieren diesmal Richtung Bellenberg

Gegner der Corona-Maßnahmen sind am Sonntag wieder in Illertissen unterwegs gewesen – diesmal marschierten die "Spaziergänger" Richtung Bellenberg.

Plus Mit starken Polizeikräften begleitet die Polizei am Sonntag die unangemeldete Demonstration in Illertissen. Das Landratsamt hatte eine Allgemeinverfügung erlassen.

Von Rebekka Jakob

Fast hätte man meinen können, es sei wieder ein ganz normaler Sonntagnachmittag in Illertissen. Am Marktplatz waren Familien unterwegs, holten sich Eis und saßen in der Sonne. Mopedfahrer in Faschingskostümen drehten ihre Runden. Von den unangemeldeten Demonstranten, die sonst um diese Zeit immer hier unterwegs waren, keine Spur. "Ist das mit den Demos in Illertissen jetzt vorbei?", fragt eine Frau, die mit dem Kinderwagen dort unterwegs ist. Derweil hatten sich die Demonstranten allerdings längst schon gesammelt: Auf den Parkplätzen von Aldi und V-Markt standen diesmal die Autos der selbst ernannten "Spaziergänger". Schätzungen zufolge mehrere Hundert Teilnehmer wanderten von dort aus Richtung Bellenberg.

