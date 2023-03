Sperrungen der Bahnübergänge dauern länger als gedacht

Im Stadtgebiet von Illertissen müssen Verkehrsteilnehmer derzeit Umwege in Kauf nehmen. Arbeiten haben später begonnen oder brauchen etwas mehr Zeit.

So mancher gewohnte Weg im Stadtgebiet von Illertissen ist momentan versperrt. Grund dafür sind verschiedene Bauarbeiten, die aktuell laufen. Während ein Projekt sich um einige Tage verzögert hat, wird ein anderes länger dauern als gedacht.

Wer derzeit von der Staatsstraße 2018 aus nach Illertissen fahren möchte, kann das nicht vom Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle aus tun. Schilder versperren die Einfahrt. Entlang der Unterrother Straße wird ein neuer Geh- und Radweg in die Stadt gebaut. Die Arbeiten hätten eigentlich schon in der vergangenen Woche starten sollen, nun haben sie am Montag begonnen und sollen für den ersten Bauabschnitt bis Mai dauern. In die Gegenrichtung ist der Weg für den Verkehr stadtauswärts jedoch frei.

Sperrungen an den Bahnübergängen dauern länger als geplant

Im Auftrag der Deutschen Bahn werden außerdem aktuell an den Bahngleisen und den Bahnübergängen im nördlichen Bereich von Illertissen Arbeiten durchgeführt. Daher müssen die einzelnen Bahnübergänge gesperrt werden. Der Übergang in der Dietenheimer Straße war bereits dran, Ende März sind die Bahnübergänge Auer Straße und Aumühle betroffen. Nach Mitteilung der ausführenden Firma müssen die Bahnübergänge nun aber deutlich länger gesperrt bleiben, als dies ursprünglich mitgeteilt und auch veröffentlicht wurde, heißt es jetzt aus dem Rathaus.

Der Bahnübergang Auer Straße ist demnach von 21. März, 18 Uhr bis 29. März, 20 Uhr, gesperrt. Es ist dabei auch keine Querung für Fußgänger und Radfahrer möglich. Der Bahnübergang Aumühle ist von 22. März, 6 Uhr bis 29. März, 20 Uhr, gesperrt. In der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr ist hier eine Querung für Fußgänger und Radfahrer möglich. Die Umleitungsstrecken sind jeweils ausgeschildert.

Straßensperrungen an den Bahngleisen in Bellenberg

Auch in Bellenberg steht die Sanierung des Bahnübergangs Bahnhofstraße an. Die Arbeiten finden hier nach Angaben des Landratsamtes von Mittwoch, 22. März (6 Uhr), bis Montag, 27. März (20 Uhr) statt. Während dieses Zeitraums kommt es ebenfalls zu Straßensperrungen. Der Verkehr wird umgeleitet über die Staatsstraße 2031, die lllerstraße, die lllertangente und umgekehrt. Dies gilt auch für Fußgänger und Radfahrer. (AZ)