Sie brachte Kolleg und Lebenshilfe mit dem Spiel- und Sportfest zusammen

Lokal Margret Schlosser hatte die Idee, dass junge Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam an Wettbewerben teilnehmen. Jetzt geht die Initiatorin in Ruhestand.

"Inklusion" heißt das Zauberwort, mit dem seit dem Jahr 2014 Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler des Kollegs der Schulbrüder mit Jugendlichen und Erwachsenen aus den benachbarten Werkstätten der Lebenshilfe Donau-Iller zusammenarbeiten. Höhepunkt des Ganzen ist seither jeweils kurz vor Schuljahresende das gemeinsame Spiel- und Sportfest. Die Idee dazu stammt von Margret Schlosser. Doch in den Spaß mischte sich dieses Mal eine gewisse Wehmut. Denn die Initiatorin gibt die Organisation ab und geht in den Ruhestand.