Illertissen

vor 12 Min.

Sportevent Run Bike Rock in Illertissen: Das ist für 2022 geplant

2019 fand zum bisher letzten Mal das Sportereignis Run Bike Rock in Illertissen statt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wagt sich das Team jetzt an die Planung für Mai 2022.

Plus Nach zwei Jahren soll das Sportevent in Illertissen wieder stattfinden. Die Organisatoren planen eine abgespeckte Version - und haben dabei Corona im Blick.

Von Rebekka Jakob

Zwei Jahre lang ist nichts gelaufen in Illertissen - die Pandemie bremste das Laufereignis Run Bike Rock in Illertissen aus. Doch jetzt sehen die Lauffreunde Licht am Ende des Tunnels und wagen den Neustart: Am Sonntag, 8. Mai, soll der Startschuss fallen - wenn es die Corona-Lage und die dazu geltenden Regelungen zulassen. Sicher ist jedoch: Es wird anders ablaufen als bei den bisherigen Auflagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen