Sportfestival "Skate 'n Smash" steigt wieder in Illertissen

Zum ersten Mal wird bei dem Sportereignis in Illertissen auch Basketball angeboten.

Zum vierten Mal veranstaltet das Jugendbüro Illertissen am Sonntag, 1. Juli, von 10 bis 21 Uhr auf der Freizeitanlage sein Sportfestival „Skate´n Smash“. Dabei können die Teilnehmenden ihr Können in verschiedenen Sportarten beweisen: Angeboten werden Rollsport, Beachvolleyball und zum ersten Mal auch Basketball. Auf die Gewinner warten Pokale und Preise.

Beim Rollsport werden die Contestarten Scooter, Skateboard, Streetboard, Inliner und BMX stattfinden, die jeweils durch eine Jury beurteilt werden. Der Beachvolleyballcontest wird vom TSV Illertissen Abteilung Volleyball durchgeführt. Anders als gewöhnlich wird bei diesem Turnier in Viererteams gespielt. Beim Basketballcontest der BG Illertal treten Dreierteams und Ersatzspieler gegeneinander in einem U14- und einem U18-Turnier an.

Für die Abkühlung sorgt eine Gartendusche und eine Slackline kann ebenfalls ausprobiert werden. Die Veranstalter kümmern sich außerdem um eine tolle Verpflegung. (AZ)