Staatsstraße Richtung Autobahn ab Montag gesperrt

Die Illertisser Südumfahrung zwischen der Autobahnanschlusstelle und der Kreuzung mit der Staatsstraße 2031 (früher B19) ist ab Montag, 14. Oktober, 8.30 Uhr, einseitig gesperrt. Betroffen ist der Verkehr Richtung Osten, also Dietenheim/Jedesheim Richtung Autobahnanschluss. Die Umleitung führt über Altenstadt.

Hintergrund sind Baugrunduntersuchungen, wie das Bauamt Krumbach mitteilt. Denn in den vergangenen Jahren seien im Verlauf der Staatsstraße 2018 etwa 400 Meter westlich der Anschlussstelle „Illertissen“ immer wieder Setzungen aufgetreten. Die Verkehrssicherheit sei durch den Ausgleich der Fahrbahn aufrechterhalten worden, doch die Setzungen kamen nicht zum Stillstand, teilt das Amt weiter mit. Nun sollen die Ursachen gefunden werden, die dazu führen, dass die Straßenoberfläche absackt. Für ein Sanierungskonzept soll mit Bohrungen die Beschaffenheit des Untergrunds untersucht werden. Bis zu 15 Meter tief werde gebohrt, sagte der Ansprechpartner am Bauamt Krumbach, Stefan Greineder. Von der beauftragten Firma sind zwei Wochen für die Arbeiten veranschlagt.

Da das Verkehrsaufkommen im auf der Staatsstraße es nicht anders zulässt, wird die Fahrrichtung Osten in dem Zeitraum gesperrt. Die Umleitung des von Dietenheim kommenden Verkehrs erfolgt in einer großen Schlaufe ab der Kreuzung mit der Staatsstraße 2031 und von dort zur Autobahnanschlussstelle „Altenstadt“ und über die Bundesautobahn A 7 bis zur Autobahnanschlussstelle „Illertissen“. Die Fachfirma plant, an den arbeitsfreien Tagen (Freitag bis Sonntag), die Sperrung aufzuheben, teilt die Baubehörde weiter mit. (ka)