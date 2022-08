Stadt befragt ausgewählte Haushalte zur Mobilität in Illertissen

Die Illertisser Stadtverwaltung bittet Bürger, ihr Mobilitätsverhalten darzustellen und Bewertungen abzugeben. Das dient einem angestrebten Konzept.

3000 Haushalte in Illertissen werden demnächst Post von der Stadtverwaltung bekommen. Die betroffenen Personen werden darum gebeten, einen beiliegenden Fragebogen zum Thema Mobilität auszufüllen. Die Angaben sind wichtig für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts. Dieses bildet eine Art Masterplan für die nächsten Jahrzehnte der Illertisser Verkehrsplanung.

Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Welche Verkehrsprobleme haben wir aktuell? Wie können wir diese Probleme entschärfen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Stadtverwaltung im Rahmen der Erstellung des Konzeptes, um zukunftsfähige Lösungen zur Mobilität in Illertissen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang bittet die Stadtverwaltung die angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger darum, ihre Meinung zu äußern und den Fragebogen auszufüllen. "Wir möchten insbesondere die Verkehrsströme und die genutzten Verkehrsmittel erfassen, um ein möglichst genaues Bild des Verkehrs in Illertissen zu erhalten", heißt es im Anschreiben. Konkret sollen die Befragten mitteilen, welche Wege sie am Stichtag 15. September 2022 zurückgelegt haben.

Unter der Teilnehmern werden Gutscheine der Werbegemeinschaft Illertissen verlost

Die Haushalte, welche den Fragebogen zugeschickt bekommen, werden nach Angaben der Stadtverwaltung zufällig ausgewählt. Um die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen, werden unter ihnen 20 Gutscheine für die Werbegemeinschaft verlost. Für die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes wurde die Firma Bernard Gruppe ZT GmbH aus Aalen beauftragt.

Ergänzend weist die Stadtverwaltung auf den Kerngedanken des integrierten Mobilitätskonzepts für die größte Kommune im südlichen Landkreis Neu-Ulm hin: Im Hinblick auf den immer wichtiger werdenden Klimaschutz soll es in einem erheblichen Maße dazu beitragen, die Treibhausgasemission im Stadtgebiet zu reduzieren. Dafür soll das Konzept eben auch das gesamte Stadtgebiet mit allen Stadtteilen und alle Verkehrsarten sowie deren Schnittstellen berücksichtigen. Neben einer Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung sei auch die Herstellung einer Barrierefreiheit aller Verkehrsarten anzustreben. Die Förderung des ÖPNVs und des Fuß- und Radverkehrs seien prioritär zu stärken.

Für eine umfangreiche Bestandsaufnahme sind in Illertissen bereits eigene Verkehrserhebungen und Verkehrsbeobachtungen ausgeführt worden. Die nun anstehende Befragung soll Aussagen zum Durchgangsverkehr, zum Ziel- und Quellverkehr sowie zum Binnenverkehr der Bewohnerinnen und Bewohner zulassen. Die Befragten können das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs bewerten, eine Einschätzung zum Zu-Fuß-Gehen und zum Radverkehr abgeben und sich zur Parksituation in Illertissen äußern. Auch Hinweise auf Mängel oder Anregungen sind erwünscht. "Das Straßen- und Wegenetz soll hinsichtlich seiner Eignung zum Radfahren und Zufußgehen untersucht und bewertet werden", heißt es in der Beschreibung des zu erstellenden Mobilitätskonzepts. Und: "Darauf aufbauend sollen Lösungsansätze aufgezeigt werden, welche im Rahmen eines Radverkehrskonzeptes vertieft werden könnten."

Lesen Sie dazu auch

HEIMAT-CHECK

Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

Hier geht es zur Umfrage.