Stadtbus Illertissen kommt günstiger als erhofft

Plus Das Angebot des Busunternehmens für einen neuen Stadtbus in Illertissen liegt unter der Kostenschätzung. So sollen die beiden Stadtbuslinien ab Dezember 2023 fahren.

Von Rebekka Jakob

Schneller soll es gehen, übersichtlicher soll es sein – und jetzt auch noch etwas günstiger als gedacht. Die Rede ist vom neuen Stadtbuskonzept in Illertissen. Nachdem die neuen Strecken mit zwei gegenläufigen Buslinien bereits beschlossen worden waren, lag dem Stadtrat nun das Angebot des Busunternehmens vor.

Das Angebot der Firma Braunmiller liegt unter der groben Kostenschätzung des Verkehrsplaners von 372.000 Euro: Für 358.000 Euro im Jahr verspricht das Busunternehmen, die neuen Taktfahrpläne um zusetzen. Die Linie 701 wird dann voraussichtlich ab Dezember 2023 im Stundentakt und die Linie 702 gegenläufig zur Linie 701 im Stundentakt verkehren, auf Wunsch des Stadtrats wird dabei der Rothtalrings in Tiefenbach einbezogen. Die Entscheidung dazu war im Februar denkbar knapp ausgefallen: Zehn Stadtratsmitglieder hatten stattdessen dafür votiert, stattdessen eine größere Runde über Dietenheim zu fahren. Elf Ratsmitglieder waren für die Erweiterung in Tiefenbach.

