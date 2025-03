"Stadtjubiläumsjahrgang" trifft sich in Illertissen

Der „Stadtjubiläumsjahrgang“ – die Illertisser 1954 und 1955 Geborenen, die dann gemeinsam mit den Gleichaltrigen aus dem Raum Altenstadt in Illertissen in die oberen Klassen der Volksschule gingen – traf sich auf Einladung von Maria Ritter und Arthur Schlosser kürzlich zum traditionellen Gruppenfoto auf der Freitreppe vor dem Rathaus und anschließend im Trauzimmer. Dort empfing Bürgermeister Jürgen Eisen die Versammlung und schilderte die aktuelle Situation der Stadt. Danach wurde im Schlossbräu gemeinsam gefeiert, und am Sonntagvormittag nahm man am Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin teil. So wurde das „Siebzigertreffen“ zu einem schönen Erlebnis für alle Beteiligten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.