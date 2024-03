Stadtkapelle lädt zum Osterkonzert in die Vöhlinhalle

Ein vielseitiges Programm erwartet Musikfreunde beim Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen. Zwei neue Männer spielen eine wichtige Rolle.

Zu ihrem traditionellen Osterkonzert lädt die Stadtkapelle Illertissen für den Abend des Ostersonntags, 31. März, um 19 Uhr in die Vöhlinhalle beim Sportzentrum an der Dietenheimer Straße ein. Die mehr als sechzig Musikerinnen und Musiker studieren derzeit acht Konzertwerke ein, die durchwegs auf Oberstufen-Niveau komponiert sind und deshalb einen hohen Leistungsstand des Orchesters erfordern. Andererseits sind auch Film- und Musical-Melodien enthalten und ein attraktiver Konzertmarsch wird die Programmfolge abrunden.

Stadtkapelle Illertissen mit Projektdirigent und neuem Moderator

Als Projektdirigent hat die Stadtkapelle für dieses Konzert David Schöpf engagiert, der zum einen ein erfahrener und preisgekrönter Trompeter ist, andererseits aber auch aktuell nach seinem Bachelorstudium in Blasorchesterleitung den Master in diesem Fach bei Professor Maurice Hamers an der Musikhochschule in Augsburg anstrebt. Er bringt umfangreiche Erfahrung mit; so leitete er bereits mehrfach das Konzertorchester der Bundeswehr.

Das Moderatoren-Mikrofon liegt heuer erstmals in den Händen von Christian Zeller. Karten für das Konzert sind ab Montag, 11. März bei Uhren-Schmuck Maier in der Apothekerstraße 17 zu haben, können aber auch über die Mailadresse karten@stadtkapelle-illertissen.de bestellt werden.