Illertissen

12:00 Uhr

Stadtrat beschließt Satzungen, um "Gärten des Grauens" zu verhindern

Schottergärten sind bei Naturliebhaberinnen und -liebhabern verpönt. In Illertissen sind sie nun weitgehend verboten. Was bereits installiert ist, genießt jedoch Bestandsschutz.

Plus Weil es in immer mehr Gärten nicht mehr grünt und blüht, will die Stadt Illertissen gegensteuern. Diese Regulierung finden im Stadtrat aber nicht alle gut.

Steinwüste statt Blütenreichtum, Nippes statt Gehölzen: Schottergärten fallen auf, sind Naturliebhaberinnen und Naturliebhabern aber ein Dorn im Auge. Nicht wegen eines anderen Geschmacks, sondern wegen ihrer Wirkung. Denn wo sie sich ausbreiten, finden Insekten weder Unterschlupf noch Nahrung. Oft sogar mit undurchlässigen Folien versiegelt, leisten sie der ökologischen Verarmung Vorschub, wie ihre Kritikerinnen und Kritiker monieren. Außerdem seien sie kontraproduktiv in Bezug auf den Klimawandel. Statt eine kühlende Wirkung zu entfalten wie traditionelle Gärten, trügen sie im Gegenteil zur weiteren Aufheizung in bebauten Bereichen bei. Kolja Kolletzky ist der Mann in der Illertisser Stadtverwaltung, der die Wende einleiten soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

