Stadtratsausschüsse in Illertissen tagen ab Mai im Feuerwehrhaus

Nach dem Umzug der Wehr ins neue Gebäude findet ein Teil der Sitzungen nicht mehr in der Historischen Schranne statt. Das steckt hinter der Entscheidung.

Tische und Stühle aufbauen, Mikrofone verkabeln, Akten verteilen: Ein Teil dieser Arbeiten in der Historischen Schranne wird künftig für die Mitarbeiter der Stadt Illertissen wegfallen. Ab 1. Mai finden nämlich nur noch die Sitzungen des Stadtrats in diesem Raum statt. Dadurch soll vieles einfacher werden.