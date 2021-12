Städtepartnerschaft: Schwäbisch-Bayerische Woche auf August verschoben

Anders als geplant findet die Reise aus Illertissen in die Bretagne noch nicht zu Pfingsten statt. Anmeldungen werden noch angenommen.

Es gibt eine Terminänderung für die Schwäbisch/Bayerische Woche in Carnac: Die Fahrt aus Illertissen in die Partnerstadt in der Bretagne wird um einige Wochen nach hinten verschoben. Grund dafür sind die Parlamentswahlen in Frankreich.

Nach vier Jahren findet in Illertissens Partnerstadt Carnac erstmals wieder die schwäbisch/bayerische Woche statt. Verschiedene Illertisser Vereine und Delegationen sowie Einzelpersonen bringen in dieser Woche den Freunden aus Carnac schwäbisch-bayerische Lebensweise in Form von kulinarischen Spezialitäten, Musik und Tanz näher. Ursprünglich sollte die Reise in den Pfingstferien stattfinden. Der geplante neue Termin ist jetzt von Freitag, 26. August bis Sonntag, 4. September.

Fahrt von Illertissen nach Carnac: Anmeldungen sind jetzt möglich

Wer Lust und Zeit hat, die Partnerstadt in der Bretagne während dieses Zeitraums zu besuchen und bei den Märkten oder bei der Bewirtung von verschiedenen Festlichkeiten unterstützen möchte, sollte sich im Rathaus Illertissen für die Fahrt anmelden. Eine Busfahrt und die Übernachtung in den Gastfamilien wird dann organisiert. Nähere Informationen und Anmeldung bei Glorianda Mancini, Büro des Bürgermeisters, mancini@illertissen.de, Telefon 07303/172-11. (AZ)