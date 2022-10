Illertissen

Stars von morgen mit mehr als 1000 Jahren Geschichte

Plus Die Regensburger Domspatzen präsentieren sich in der Kollegskirche Illertissen mit klaren Stimmen und traumhafter Sicherheit. Das Publikum hofft auf einen weiteren Auftritt.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Die jüngsten der "jungen Künstler“, denen das aktuelle "Kultur im Schloss“-Festival gewidmet ist, traten am Samstagabend in der gut besuchten Kollegskirche in Illertissen auf. Und sie sind trotz ihres Alters nicht erst die "Stars von morgen“, wie es im Titel der Konzertreihe heißt, sondern sie sind es heute schon. Und das – natürlich in laufend erneuerter Besetzung – schon seit Jahrhunderten. Die Rede ist natürlich von den Regensburger Domspatzen.

